Man (24) rijdt met 145 km/u over Oude Commissieweg

do 29 april 2021 17.10 uur

NOARDBURGUM - Een automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel moest woensdagavond zijn rijbewijs inleveren bij de politie. De 24-jarige bestuurder reed met 145 km/u in zijn bestelbusje over de Oude Commissieweg bij Noardburgum. De snelheid werd met een lasergun vastgesteld. Op de weg geldt een maximum snelheid van 80 km/u en de man reed - gecorrigeerd - 60 km/u te hard.

De man werd omstreeks 21.45 uur door twee motoragenten staande gehouden op Quatrebras. Hij is in een politieauto meegenomen naar het bureau. Er is proces-verbaal opgemaakt voor de forse snelheidsovertreding en het rijbewijs van de man is ingevorderd.