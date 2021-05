Dochter overvalt ouders: 'Kras op de ziel'

do 29 april 2021 16.45 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tot 5 jaar cel geëist voor een stel uit Drachten voor de overval op de ouders van de vrouw in Beetsterzwaag op de vroege ochtend van 11 augustus 2020. Twee figuren met een helm op belden aan bij de woning aan de Healwei, bedreigden de 68-jarige bewoner en sloegen de man met een ijzeren staaf. Ook de bewoonster, toen 67 jaar oud, kreeg klappen.

75.000 euro

Later bleek dat de overval was gepleegd door de dochter (36) van de bewoners en haar 50-jarige vriend. Vooral de vriend was behoorlijk gewelddadig geweest: hij had de bewoners geslagen met een ijzeren staaf en de man een kopstoot gegeven met zijn helm. De bewoonster had een mes op de borst gehad. De twee wilden geld. Ze vroegen 75.000 euro over te maken naar de rekening van de 50-jarige.

Beide drugs gebruikt

Toen bleek dat er maximaal 50.000 euro overgemaakt kon worden, gingen de overvallers daarmee akkoord. Meteen nadat het stel was vertrokken werd de politie gebeld en werden de verdachten aangehouden. Donderdag op de zitting gaven ze toe dat ze beide drugs hadden gebruikt: zij speed, hij speed, cocaïne en een halve xtc-pil. Allebei hadden ze gedronken.

“Een hele bijzondere zaak”

Als motief voor de overval zou er “een oude frustratie” van de vrouwelijke verdachte jegens haar ouders hebben gespeeld. De avond voor de overval had het stel warrige appjes naar de ouders gestuurd. De volgende ochtend stonden ze, gewapend en met helmen op voor de deur. Met het geld wilden ze naar Parijs gaan, zeiden ze. Officier van justitie Roelof de Graaf sprak van “een hele bijzondere zaak”.

Overvallen door bloedeigen dochter

De zaak was bijzonder omdat ouders zijn overvallen door hun bloedeigen dochter. En bijzonder omdat de ouders ondanks wat hun is overkomen bereid zijn een nieuw begin aan te willen gaan met hun dochter. “De kras op onze ziel zal altijd blijven”, zei de moeder in een indrukwekkende slachtofferverklaring. Ze zei ook dat de verdachte hun dochter is. “Dat zul je altijd blijven”.

Man had leidende rol

De officier dichtte de grootste rol toe aan de mannelijke verdachte. Hij was de meest agressieve van de twee en hij had een leidende rol bij de overval. Hij was ook degene die de wapens meenam en ermee dreigde. De man worstelt al vanaf zijn twintigste met harddrugs, maar hij is volgens gedragsdeskundigen wel volledig toerekeningsvatbaar. De Graaf eiste vijf jaar cel.

Dochter zo snel mogelijk behandelen

De vrouw is verminderd toerekeningsvatbaar. Zij heeft een licht verstandelijke beperking met borderline. Als gevolg van die stoornissen was zij verminderd toerekeningsvatbaar. De officier had haar ouders een dag voor de zitting gevraagd wat voor straf zij vonden dat hun dochter moest krijgen. De ouders antwoordden dat ze het liefst zagen dat hun dochter zo snel mogelijk een behandeling zou krijgen. De deskundigen adviseerden tbs met voorwaarden, een klinische behandeling dus.

Geen voltooid delict

Dat was ook wat de officier eiste, in combinatie met een celstraf van 30 maanden. Advocaten Anton de Haan en Paul Logemann vonden dat er geen sprake was van een voltooid delict: de 50.000 euro zou nooit daadwerkelijk zijn overgemaakt. Volgens de raadslieden was er sprake van een poging tot afpersing en diefstal. De overvallers hadden uit voorzorg de portemonnee en de telefoons van de bewoners meegenomen.

De rechtbank doet op 12 mei uitspraak.