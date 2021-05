Geldboetes voor knokken met kerst in Grou

do 29 april 2021 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een confrontatie tussen jongeren uit Grou en Warten mondde in de nacht van eerste op tweede kerstdag 2019 uit in een knokpartij. Vier leden van de Grouster delegatie moesten donderdag voor de rechter verschijnen. Dat er geen Warteners waren gedagvaard kwam doordat vanuit het Grouster kamp geen aangifte was gedaan.

"In de slachtofferrol gekropen"

Dat laatste was nogal tegen het zere been van de Grousters. Daarover zei een 19-jarige Reduzumer dat de Warteners "in de slachtofferrol zijn gekropen". "Daardoor zijn wij er slechter uit gekomen", aldus de verdachte. Hij en zijn drie medeverdachten kregen van de politierechter een boete van 750 euro wegens openlijke geweldpleging.

Confrontatie in de Hoofdstraat

Alle vier hadden ze klappen uitgedeeld. Het was eerder op de avond al misgegaan in Grootcafé De Treemter, waarna de groep Warteners werd aangeraden om naar huis te gaan. In de Hoofdstraat in Grou kwam het alsnog tot een confrontatie. Op bewakingsbeelden die tijdens de zitting werden vertoond was te zien dat een paar mensen de confrontatie zochten, waarna de situatie razendsnel escaleerde.

Letsel van de Warteners zwaarder

De Reduzumer en de andere verdachten, een 19-jarige Leeuwarder en twee Grousters van 22 en 23 jaar, gaven toe dat ze klappen hadden uitgedeeld. Maar ze hadden ook zeker het nodige moeten incasseren. Rechter Tom Wiersma legde het uit: er was niet alleen geen aangifte gedaan tegen de Warteners, ook het letsel van de leden van die laatste groep was zwaarder. Zij zijn die nacht nog voor controle naar het ziekenhuis geweest.

Geen incidenten meer geweest

Wiersma hield er bij het bepalen van de hoogte van de straf rekening mee dat de zaak naderhand is uitgesproken met de tegenpartij en dat er geen andere incidenten meer zijn geweest. De rechter was er bovendien van overtuigd dat de verdachten niet uit zijn geweest op een confrontatie. En alle vier de verdachten hadden een blanco strafblad. De officier van justitie eiste werkstraffen van 50 uur, de rechter maakte er voor alle verdachten een geldboete van.