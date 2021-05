Achtste vaccinatielocatie geopend in Appelscha

do 29 april 2021 10.42 uur

APPELSCHA - In Racket & Health Centre Appelscha is GGD Fryslân donderdag begonnen met vaccineren. Het is de achtste en voorlopig de laatste vaccinatielocatie van GGD Fryslân in de provincie. In de tennishal aan de Nijesteegde kreeg de 73-jarige Cees Verboom uit Oosterwolde de eerste prik.

Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf was zeer te spreken dat inwoners van zuidoostelijk Friesland nu ook dicht bij huis hun vaccinatie kunnen halen. Directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân is blij dat alle inwoners van Friesland nu op redelijk korte afstand een vaccinatielocatie wonen. Zodra er voldoende vaccin is, kan de GGD in de provincie 77.000 prikken per week zetten. Op dit moment zijn dat er 20.000 per week.

In de tennishal in Appelscha worden eerst 250 tot 300 prikken per dag gezet. Dat gaat later richting 1000 prikken per dag.