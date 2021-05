Automatisch brandalarm op gemeentehuis: loos alarm

wo 28 april 2021 15.22 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest woensdagmiddag uitrukken voor een automatisch brandalarm op het gemeentehuis in Burgum. Om 14.49 uur ging het eerste alarm af en daarna volgden er nog enkele. De brandweer van Gytsjerk werd daarop ook nog gealarmeerd.

Een miscommunicatie was de oorzaak van de alarmering. Er bleek helemaal niets aan de hand te zijn. Een bedrijf was bezig met het brandmeldsysteem en had kennelijk verzuimd dat goed af te handelen met de meldkamer. Nadat het brandalarm afging, kon de centralist niet snel genoeg iemand telefonisch bereiken waarop uit voorzorg de brandweer werd opgeroepen.