Supermaan goed te zien op Koningsdag

wo 28 april 2021 11.12 uur

DRACHTEN - Aan het einde van Koningsdag was hij goed te zien. De 'supermaan' die langzaam opkwam in het zuidoosten. De maan kwam heel laag op en het duurde even voor hij goed zichtbaar was.

Normaal staat de maan 384.000 km van de aarde, maar deze keer

stond hij 26.000 km dichterbij zodat hij wat groter leek. Het fenomeen vond recentelijk meerdere keren plaats maar vanaf nu is het wachten tot 2127 voordat hij weer 'zo dicht langs komt'.