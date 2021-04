Vervuild water door afgebrande snoepfabriek afgeschermd

di 27 april 2021 16.33 uur

DRACHTEN - De brandweer van Burgum moest op Koningsdag in actie komen voor het plaatsen van olieschermen in Drachten. Het water tussen de Legauke en Bakboord bleek te zijn vervuild als gevolg van de brand in de snoepfabriek CCI.

De brandweer heeft vanaf de wal en vanuit de brandweerboot schermen geplaatst om te voorkomen dat de olie en andere vervuiling het open water kon bereiken.

FOTONIEUWS