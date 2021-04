Man op scootmobiel uit sloot gered

di 27 april 2021 15.42 uur

DAMWâLD - Een oudere man op een scootmobiel is op Koningsdag met zijn scootmobiel in de sloot beland langs de Tjeerd Foekesloane bij Damwâld. Twee vrouwen ontdekten de man in het water en alarmeerden om 15.11 uur de hulpdiensten. De man had mogelijk al enige tijd in de sloot bekneld gelegen.

Een fotograaf, die ook reageerde op de melding, wist de man uit de sloot te redden. Zowel de politie, ambulance als brandweer kwamen ter plaatse voor eerste hulpverlening. Het slachtoffer is na een eerste behandeling per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

