Amelandse gekroond tot Miss Beauty of Friesland

di 27 april 2021 13.43 uur

NES (AMELAND) - De 20-jarige Alysha Bunicich van Ameland is deze week gekroond tot Miss Beauty of Friesland 2021. De grote finale van Miss Beauty of Friesland vond zondag plaats in het Geert Teis Theater te Stadskanaal. Al 1,5 jaar lang keken de Friese missen uit naar dit moment, en de kans om te stralen op het podium. Door Covid-19 is vorig jaar de finale uitgesteld. Aafke Stroosma, Miss Beauty of Friesland 2019 heeft de 20 jarige Alysha Bunicich van Ameland gekroond tot Miss Beauty of Friesland 2021.

Tevens werden er nog twee andere belangrijke titels vergeven. Miss Teen of Friesland: Zana Udo, 18 jaar uit Oranjewoud. Miss Intercontinental Friesland is Suzette van der Pol geworden, 20 jaar uit Lemmer. Zij zullen Friesland gaan vertegenwoordigen in de Nederlandse verkiezing. De verkiezing is één van de grootste verkiezingen in Nederland en zal in augustus plaatsvinden (uiteraard met voorafgaand een leertraject).

Van de honderden aanmeldingen stonden er nog 20 finalisten op het podium, onderverdeeld in drie categorieën. Miss Teen of Friesland (15 t/m 18 jaar), Miss Intercontinental Friesland en Miss Beauty of Friesland (19 t/m 26 jaar).