Grasbaanracer Bert Dijkstra krijgt 'serenade'

di 27 april 2021 13.35 uur

DE WESTEREEN - Bert Dijkstra is de pomphouder van de Total in De Westereen. Op Koningsdag is hij 50 jaar geworden. Vanwege corona kon zijn verjaardag helaas niet in een groot gezelschap gevierd worden. Hij werd nu verrast op originele wijze.

Dijkstra is in de regio een bekende grasbaanracer. Hij is voormalig Nederlands kampioen en 3e van Europa geworden. Om zijn verjaardag niet ongehoord voorbij te laten gaan, hebben zijn race collega's dinsdagochtend bij de Totalpomp een 'serenade' met een hoop motorlawaai aan Dijkstra gebracht.

