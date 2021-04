Visser ontdekt brand in natuurgebied Rinsma Pôle

di 27 april 2021 13.09 uur

DRIEZUM - In natuurgebied Rinsma Pôle aan de Van Sytzamawei in Driezum was zaterdagochtend wederom brand. Een man die aan het vissen was ontdekte de brand en belde 112.

De brandweer van Kollum werd opgeroepen om de brand te blussen. De brand woedde exact op dezelfde plek waar in maart ook al brand was gesticht. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

