Verdachte: 'Ik ben geen slechte jongen'

ma 26 april 2021 18.05 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige man uit Feanwâlden is maandag door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van 360 dagen waarvan de helft voorwaardelijk. Eind vorig jaar en begin dit jaar maakte de man zich schuldig aan een reeks delicten, waarvan de meeste direct of indirect te maken hadden met de relatie met zijn ex-partner.

Gedreigd ex te onthoofden

In november vorig jaar had de Feanwâldster tegen een begeleider van het Veiligheidshuis gezegd dat hij van plan was zijn ex-vrouw te onthoofden en het hoofd voor het gemeentehuis te zetten. De begeleider was vervolgens naar de wijkagent gestapt. De verdachte ontkende dat hij zijn ex had bedreigd. Hij was wel boos op haar omdat zij volgens hem telkens valse aangiftes had gedaan.

Urineren in ophoudcel

Nadat hij was aangehouden had hij geürineerd in een ophoudcel van de politie. Begin januari had de man in een familie-app foto’s van zijn ex verspreid met beledigende teksten. Daar had hij achteraf spijt van, zei de Feanwâldster, vooral omdat de kinderen de foto’s ook onder ogen hadden gekregen. In februari had de man hete thee naar een medewerker van de Marwei in Leeuwarden gegooid.

'Ben geen slechte jongen'

Een maand later had hij een contact- en locatieverbod overtreden, door langs de woning van zijn ex te rijden. De verdachte beriep zich op zijn ADHD en het feit dat PTSS heeft overgehouden aan een problematische jeugd. “Ik ben geen slechte jongen”, zei hij tegen rechter Klaas Bunk. Hij zou ook geen slechte bedoelingen jegens zijn ex hebben.

Verontrusting over onberekenbaarheid

Officier van justitie Martin Scharenborg vond dat de Feanwâldster lang genoeg had vastgezeten – 125 dagen – en eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest plus 30 dagen voorwaardelijk. De rechter oordeelde anders. Bunk sprak zijn verontrusting uit over de onberekenbaarheid van de verdachte, waardoor hij volgens de rechter het leven van zijn ex 'tot een hel’ maakte.

Schoonmaakkosten betalen

De rechter bepaalde dat de man geen contact met zijn ex op mag nemen. Hij moet de schoonmaakkosten van de ophoudcel betalen ( 58 euro) en hij moet 150 euro smartengeld betalen aan de medewerker van de Marwei die hete thee over zich heen kreeg.