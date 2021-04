Echtpaar Dijkstra-Vlasman viert 60-jarig jubileum

ma 26 april 2021 14.28 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op maandag een bezoek aan echtpaar Dijkstra-Vlasman in Buitenpost. Op die dag vieren zij hun 60-jarig huwelijksjubileum. Hij overhandigde hen bij de jubileum poppen een bloemetje.

Niek Dijkstra is geboren op 26 juni 1938 in Buitenpost en Jannie Dijkstra-Vlasman is geboren op 22 juli 1938 in Ternaard. Ze komen beide uit een transportfamilie en leerden elkaar kennen tijdens een vergadering in deze sector. Na 2 à 3 jaar verkering trouwden ze op 26 april 1961 en gingen in Buitenpost wonen. Ze kregen 4 kinderen (3 zoons en 1 dochter) en ondertussen zijn er 11 kleinkinderen.

De heer Dijkstra werkte in de beginperiode als chauffeur op het bedrijf van zijn vader. In 1964 kocht hij een eigen vrachtwagen en begon voor zichzelf onder de naam Niek Dijkstra Transport. Na 11 jaar, in 1975, voegde hij daar het bedrijf van zijn vader aan toe. Na zijn pensionering nam één van de zoons het transportbedrijf over. Onder dezelfde naam is het bedrijf nu gevestigd in Heerenveen. Gezien het drukke bestaan als zelfstandig ondernemer bleef er niet veel tijd over voor andere hobby’s, maar voor de heer Dijkstra was zijn werk ook zijn hobby. Dat blijkt wel uit het feit dat hij nu nog een containeroverslagbedrijf in Rotterdam heeft.

Mevrouw Dijkstra heeft altijd een belangrijke rol gehad in het transportbedrijf. Met daarnaast de zorg voor de kinderen en de huishouding had ook zij een heel druk bestaan.

Het echtpaar woont nog altijd zelfstandig en in volle tevredenheid in Buitenpost.

Gezien de nog geldende corona maatregelen wordt het huwelijksjubileum in kleine kring gevierd. In de zomerperiode, wanneer beide jarig zijn, hopen zij dit in een wat grotere setting te vieren.

