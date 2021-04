Ex-geliefde 'bijna doodgeslagen': 13 jaar cel

ma 26 april 2021 14.26 uur

LEEUWARDEN - De 35-jarige Ferwerter die in de nacht van 27 april vorig jaar zijn 29-jarige ex-geliefde in haar woning aan de Schans in Dokkum ernstig heeft mishandeld, is maandag veroordeeld tot 13 jaar cel. De man moet 42.500 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen, plus bijna 4.400 euro voor gemaakte kosten. De rechtbank stelde dat de man het slachtoffer “bijna heeft doodgeslagen”.

Ernstig schedelletsel

De vrouw werd zwaargewond aangetroffen in de garage, in de woning was brand gesticht. Toen de hulpdiensten kwamen, liep het bloed onder de garagedeur door en stond de woning stond vol rook. Het driejarige dochtertje van het slachtoffer lag boven op bed. De vrouw had ernstig schedelletsel en uitwendige verwondingen. De rechtbank gaat er vanuit dat de verdachte de vrouw met een zwaar voorwerp meermaals op het hoofd heeft geslagen.

Spoedoperatie

Een bloedspoor in de woning leek erop te wijzen dat ze van de trap tot aan de garage was gesleept. De vrouw werd overgebracht naar het UMCG in Groningen, de artsen vreesden een tijdlang voor haar leven. Dankzij adequaat handelen en een spoedoperatie heeft de vrouw het overleefd, stelde de rechtbank. Zij en de verdachte hebben een buitenechtelijke relatie gehad. De vrouw had meldingen bij de politie gedaan dat de Ferwerter haar stalkte.

Emmer met schoonmaakspullen

De man is dezelfde nacht aangehouden. Hij kwam midden in de nacht thuis, in zijn auto stond een emmer met schoonmaakspullen. Hij verklaarde dat hij zijn auto had schoongemaakt. Eerder die nacht was hij naakt thuisgekomen en had hij gedoucht. Daarover had de verdachte gezegd dat hij last had van nachtmerries, hij had een burn-out, en naakt in de auto was gestapt en in zijn blootje door weilanden en sloten was gelopen.

Klem tussen twee relaties

De rechtbank noemde die verklaringen “niet geloofwaardig” en concludeerde dat er beide keren sprake was van het wegwerken van sporen die de verdachte in verband konden brengen met de mishandeling van zijn ex-geliefde en de brandstichting. De rechtbank stelde dat de Ferwerter “klem” zat tussen de relatie met zijn echtgenote en de affaire met het slachtoffer. De vrouw had bij de politie verschillende keren gemeld dat de verdachte haar stalkte.

Geen enkele verantwoordelijkheid genomen

De twee waren collega’s. Hij wilde niet meewerken aan een psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) en dus konden er ook geen conclusies getrokken worden over de toerekeningsvatbaarheid. Er zijn geen stoornissen vastgesteld, wel zou de Ferwerter een sterke neiging tot controleren hebben en is hij gevoelig voor kritiek en het beschadigen van zijn imago. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie.