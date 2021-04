Vrouw komt met fiets ten val op parkeerterrein

ma 26 april 2021 13.34 uur

DRACHTEN - Een fietsster is maandagochtend met haar fiets gevallen op het parkeerterrein aan de Marke in Drachten. Zowel de politie als ambulance werden om 11.25 uur opgeroepen voor het ongeval.

De vrouw kwam ten val bij de uitrit bij de Marke aan de zijde van de Drift. Ze was geschrokken van een auto met aanhanger die haar een beetje afsneed. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw onderzocht, ze hield alleen wat spierpijn aan de val over. De automobilist is doorgereden na de valpartij.