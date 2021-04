Lammert Damsma Dokkum Koninklijk onderscheiden

ma 26 april 2021 13.10 uur

DOKKUM - Tijdens de Lintjesregen van 2021 werd in de gemeente Noardeast-Fryslân één persoon Koninklijk onderscheiden. Het is de heer Lammert Damsma (71) uit Dokkum. De heer Damsma werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft de Koninklijke versierselen aan de heer Damsma uitgereikt en mevrouw Damsma spelde het lintje op.

De heer Damsma krijgt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange verdiensten voor het amateurvoetbal. Van 1979 tot 1985 was de heer Damsma actief voor voetbalclub VCR in Rinsumageast. Gedurende die jaren vervulde hij de functie van voorzitter van de voetbalvereniging. Vanaf 1990 tot heden is de heer Damsma actief voor voetbalclub Be Quick in Dokkum. Hij heeft hier diverse functies vervuld. Van 1990 tot 2013 was hij bestuurslid en voorzitter van de seniorencommissie. Van 2013 tot heden vervult hij de functie van voorzitter van de Commissie Organisatorische Zaken. Lammert Damsma coördineert onder andere de onderhoudswerkzaamheden bij de voetbalvereniging.

Hij was naar het gemeentehuis gelokt voor een interview over burgerparticipatie van vrijwilligers van de voetbalvereniging. Naast Lammert was ook een collega van Be Quick uitgenodigd voor het interview. Lammert had met het lezen van de voorbereidende stukken al wel een gevoel van er klopt hier iets niet. Toen hij zondagavond ontdekte dat zijn vrouw zijn nette pak had klaargelegd had hij iets door. Maar toen hij vanmorgen in de media hoorde dat er maar één lintje in de gemeente Noard-East Fryslân zou worden uitgereikt, dacht hij dat ben ik vast niet.

De bode van het gemeentehuis kwam het interview verstoren, want de kamer waar ze in zaten was nodig voor een ander overleg. De bode ging Lammert, zijn collega en de interviewster voor naar een ander ruimte en dit bleek de trouwzaal te zijn, waar Lammert zijn familie zat met enkele mensen van voetbalvereniging Be Quick Dokkum.

Buiten het stadhuis stonden enkele supporters van Be Quick Lammert op te wachten toen hij het stadhuis verliet.

