Persoon gewond bij bedrijfsongeval Dokkum

ma 26 april 2021 10.05 uur

DOKKUM - Maandagmorgen rond kwart voor negen is een persoon van een hoveniersbedrijf gewond geraak bij werkzaamheden aan de Drs. S. van Tuinenleane in Dokkum.

Naast de politie en twee ambulances, werd ook de hulp van het Mobiel Medisch Team ingeroepen. Die kwam met de traumahelikopter vanuit Eelde ter plaatse en landden op de P.G. Obermanstraat.

De trauma-arts heeft de verpleegkundigen in de ambulance geassisteerd en het slachtoffer is per ambulance naar het UMCG in Groningen vervoerd.

De trauma-arts vloog met de rest van de crew in de helikopter weer terug naar hun uitvalsbasis op vliegveld Eelde.

Over de toedracht van het ongeval en het letsel van het slachtoffer is niks bekend.

