Man (55) opgepakt voor brandstichting in Dokkum

ma 26 april 2021 09.25 uur

DOKKUM - Een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is door de politie aangehouden voor een brandstichting in Dokkum. Deze vond plaats in het voormalige muziekgebouw aan de Van Kleffensstraat te Dokkum op 19 februari 2021. De man werd op 21 april door de politie aangehouden.

De man wordt ook verdacht van vernieling van een bedrijfsbus op de Hogedijken te Dokkum in het weekend van 3/4 april 2021. De man heeft een dagvaarding gekregen en zal zich binnen afzienbare tijd moeten verantwoorden voor de rechter.