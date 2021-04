Brand in kuil in bos Ternaarderwei Wierum

zo 25 april 2021 19.05 uur

WIERUM - Zondagavond werd het brandweerkorps Van Ternaard opgeroepen voor een buitenbrand aan de Ternaarderwei in Wierum. De manschappen kunnen de route inmiddels wel dromen, want ze komen hier de laatste tijd veel vaker.

Ook deze keer betrof het een brand die was aangestoken. Ditmaal stonden er pallets in het bos in brand in een gegraven kuil. Talloze bierflesjes dienden als stille getuigen.

De jeugd die de brandweer zag aankomen wist niet hoe snel ze weg moesten komen en vertrokken lopend en per fiets door het bos richting het dorp.

De brandweer heeft de brand met een straal hogedruk geblust.

