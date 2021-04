Hennepkwekerij in bungalow opgerold

zo 25 april 2021 17.20 uur

GORREDIJK - Een hennepkwekerij in een bungalow aan de Badweg werd zondagmiddag door de politie opgerold in in Gorredijk. Er is bij de inval één persoon aangehouden. Bovendien werd er een auto in beslaggenomen.

De politie heeft een onderzoek gestart en de kwekerij wordt ontmanteld. Het is onbekend hoeveel plantjes er stonden.