Schuur uitgebrand in Gorredijk

zo 25 april 2021 16.35 uur

GORREDIJK - De brandweer moest zondagmiddag in actie komen voor een brand in een schuur aan de Langewal in Gorredijk. De brandweer werd om 16.16 uur opgeroepen voor de brand en de brandweerlieden hadden wat moeite om dichtbij de brand te komen. Het hok was gesitueerd tussen twee loods.

De brandweer heeft de brand geblust. Een nabijgelegen loods liep lichte schade op.

FOTONIEUWS