Boek vertelt alles over transportbedrijf De Bruin

zo 25 april 2021 15.14 uur

SURHUISTERVEEN - Oud-directeur Albert de Bruin ontving zaterdag het eerste exemplaar van het boek 'De Bruin. Van bodedienst tot internationaal transport bedrijf'. Het boek gaat over de geschiedenis van één van de grootste transportbedrijven in Nederland in de 20e eeuw. De uitreiking was op het oude terrein van het bedrijf aan de Lauwersweg in Surhuisterveen.

De Bruin begon ooit als een bodedienst met paard en wagen en groeide uiteindelijk uit tot een Internationale Transportgroep met bijna 600 trekkende eenheden. Velen zullen zich nog de bruingele knoop herinneren die je jarenlang op alle wegen in Europa tegenkwam. Dat het boek in een behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit dat inmiddels meer dan 1300 belangstellenden het boek hebben gereserveerd.

Boek moest er komen...

Een paar jaar geleden besloot een aantal oud-werknemers dat het verhaal van De Bruin Transport vastgelegd moest worden. De Bruin was geen doorsnee bedrijf, en het moest dan ook geen doorsnee boek worden. In het boek wordt er vanuit verschillende perspectieven teruggeblikt. Oud-directeur Albert de Bruin vertelt in een uitgebreid interview over het ontstaan en de groei van het bedrijf.

Herinneringen

Daarnaast hebben bijna honderd oud-werknemers en andere betrokkenen een bijdrage geleverd aan het boek. Chauffeurs, monteurs, planners, kantoormedewerkers, maar ook opdrachtgevers, charters en vele anderen delen hun herinneringen aan een bijzondere tijd bij een bijzonder bedrijf. Alle verhalen samen bieden een mooi inkijkje in de wereld van het internationale transport tijdens de laatste helft van de vorige eeuw. Het vuistdikke boek met meer dan 400 pagina's bevat naast de vele verhalen ook een schat aan historische foto's.

Vanaf volgende week is het boek te koop bij de boekhandel in Surhuisterveen, Marum, Burgum en Zuidhorn. Tevens kan het boek besteld worden via de website www.debruinboek.nl.

FOTONIEUWS