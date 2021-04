Caravans uitgebrand, verdachte aangehouden

zo 25 april 2021 12.14 uur

DRACHTEN - Twee caravans zijn zondag rond het middaguur uitgebrand in Drachten. De caravans stonden op een terrein aan het Zuid. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

De politie hield bij de zorgboerderij een 42-jarige man met vermoedelijk geen vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij is meegenomen naar het bureau en wordt verdacht van brandstichting. De man stak mogelijk de caravan in brand omdat hij moest vertrekken. De brand werd door hem live opgenomen en uitgezonden op Instagram.

