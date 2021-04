Nieuw pad geopend langs de Dobben bij Burgum

zo 25 april 2021 10.00 uur

BURGUM - Een vernieuwd pad door de landerijen van de Hurdegarypster Warren bij Burgum is inmiddels geopend voor publiek. Het bestaande pad is opgeknapt tot een 1,6 km lang verharde weg. Het fiets- en wandelpad verbindt de Warren met de Langelaan en ligt en leidt langs een eeuwenoude pingoruïne. Dit is een kleine waterplas en is een restant van de laatste ijstijd.

De pingoruïnes zijn vooral geologisch zeer waardevol. In het gebied zitten in tot 12 van dergelijke waterplasjes. Naarmate het klimaat na de ijstijd warmer werd, ontstonden ze. Een cirkelvormig meer of krater. De plassen langs de Langelaan zijn allemaal uniek en het is bijzonder dat deze pareltjes behouden zijn gebleven. Vroeger werden ze als waardeloos gezien en daarom zijn veel pingo-ruïnes gedempt en verloren gegaan.

FOTONIEUWS