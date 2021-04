Dagen na brand CCI weer brandweer ingezet

zo 25 april 2021 01.05 uur

DRACHTEN - Meer dan een week na de grote brand bij snoepjesfabriek CCI moest zaterdagavond de brandweer wederom in actie komen. Bij het bedrijf aan de Bolder in Drachten was door de beveiliging rook gezien. Hierop is de brandweer gealarmeerd.

Eenmaal ter plaatse bleken er nog steeds smeulende resten te liggen. Met behulp van een warmtebeeldcamera werd de warme plek gevonden. De brandweer heeft het smeulende gedeelte nageblust. Daarna konden zij weer terug naar de kazerne.

