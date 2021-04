Natuurbrand buitendijks Jilsterwei Paesens

za 24 april 2021 19.50 uur

PAESENS - Zaterdagmiddag om 17.39 uur werden de brandweerkorpsen van Anjum en Ternaard gepiept voor een natuurbrand aan de Jisterwei in Paesens. Van verre waren de rookwolken wel te zien, maar omdat de brand achter de dijk was, was het voor de brandweer even zoeken hoe ze het dichtste bij de brand konden komen.

Eenmaal ter plaatse bleek dat de brandweerauto's niet bij de brand konden komen. Gewapend met vuurzwepen en schoppen vertrokken de beide brandweer ploegen richting de brand. De brand woedde op een oppervlakte van 50 bij 10 meter.

Nadat de brand was uitgeslagen hebben de manschappen nog even gewacht of de brand niet weer begon te smeulen. Daarop zette men weer te voet richting de auto's die op de dijk stonden. Toen de mannen de boel aan het opruimen waren, was er weer een rookpluim te zien. Daarop zijn de mannen van Anjum weer die kant op gelopen. De brandweer van Ternaard ging weer richting de kazerne.

Deze brand is de zoveelste in een reeks van buitenbranden die er de laatste tijd zijn bij Wierum, Nes, Ternaard en Moddergat.

