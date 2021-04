Racefietser gewond bij aanrijding, fiets in tweeën

za 24 april 2021 17.34 uur

HALLUM - Een wielrenner is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een scooterrijder in Hallum. De wielrenner reed met een maat richting de Luniastate en kwam in de bocht in frontale botsing met de scooterrijder. Deze jongeman bleek geen rijbewijs te hebben en reed ongevraagd op de scooter van zijn broer. De racefiets brak door de botsing in tweeën.

Het slachtoffer is met schouderletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding verder afgehandeld.

FOTONIEUWS