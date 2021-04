Start renovatie haven De Opslach Niawier

za 24 april 2021 12.20 uur

NIAWIER - Met de onthulling van het projectbord, is de renovatie van haven De Opslach in Niawier zaterdagochtend officieel van start gegaan.

De handeling werd verricht door de nestor van Niawier Riel Dijkstra (één van de oudste en langswonende inwoners van Niawier) en Sabine Atkins (de nieuwste inwoonster van Niawier). Nadat de voorzitter van dorpsbelang Wetsens-Niawier Wiebe Turkstra een korte uitleg over het project had gegeven werd het bord onthuld.

Dorpsbelang is zo'n vier bezig geweest met de voorbereidingen en vandag was dan de grote dag voor het startsein van het project. Hoewel enkele werkzaamheden door bedrijven moeten worden uitgevoerd wordt een groot gedeelte door vrijwilligers gedaan. Er zijn veel vrijwilligers die staan te popelen om met het project te starten. De haven wordt voorzien van een vissteiger, een kano-aanlegplaats en een zitplaats als ontmoetingsplek voor inwoners en toeristen. De heer Dijkstra, die naast de haven woont, kan vanuit zijn woning de vorderingen van de bouw mooi volgen.

In het water wordt een beeld van carbonstaal geplaatst van een praam zoals die vroeger veel reuring gaven in de haven door de aan- en afvoer van goederen. Ook wordt er een steur geplaatst. In 1860 is in de haven een Russische steur gevangen met enorme afmetingen waar men enkele dagen mee bezig is geweest om die te vangen.

FOTONIEUWS