Grote politiecontrole op overlastlocatie in Drachten

za 24 april 2021 00.01 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdagavond een grote controle uitgevoerd op een overlastlocatie in Drachten. De afgelopen tijd krijgen zij vanuit de wijk Burmaniapark veel klachten binnen van overlast op de carpoolplaats Drachten-Noord. Het is in de avond een verzamelplek van jongeren in auto's. Ze veroorzaken veel geluidsoverlast en laten rommel achter buiten de prullenbakken.

Volledig afgesloten

De hele carpoolplaats werd met tiental politievoertuigen afgesloten, de enige uitweg was langs de politie. Bij bijna 50 personen is een blaastest afgenomen. Daarnaast werd van iedereen de gegevens genoteerd. Ook werd gekeken naar de technische staat van de voertuigen. Voor een aantal overtredingen, bijvoorbeeld gladde banden werden boetes uitgeschreven. Anderen kwamen weg met een waarschuwing.

Geluidsmeting

Voertuigen waarvan de uitlaat teveel geluid produceerde, werden meegenomen naar een andere locatie. Aan de Florijn in Drachten was speciale meetapparatuur om het aantal decibellen exact te meten. Een aantal bestuurders kreeg een boete voor het overschrijden van de maximale geluidsnorm. In ieder geval één voertuig mistte een einddemper.

