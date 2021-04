Kwijtschelding huur gemeentelijke 'sporten'

vr 23 april 2021 13.25 uur

BUITENPOST - Nog steeds kunnen we niet sporten zoals we gewend zijn. Buiten kan er het één en ander maar de binnensport is nog steeds gesloten. Het college van B&W van Achtkarspelen heeft daarom besloten om de sport hierin te compenseren.

De huur van de binnensportaccommodaties wordt voor de periode vanaf 1 januari 2021 kwijtgescholden tot het moment dat de binnensportlocaties weer geopend mogen worden voor de sportverenigingen. Buiten kan er iets meer en daarom wordt de huur van de buitensportaccommodaties voor 50% kwijtgescholden voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot het moment van volledige openstelling zonder beperkingen door maatregelen.

Ook het afgelopen jaar hoefden de binnen- en buitensport in Achtkarspelen geen of beperkte huur te betalen.