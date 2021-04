Budget van 50.000 euro om gaswinning te stoppen

vr 23 april 2021 12.50 uur

BURGUM - Met unanieme stemmen werd donderdag een motie aangenomen waarin 50.000 euro vrijgemaakt werd om extra gaswinning in Tytsjerksteradiel te stoppen. Alle mogelijke gasvelden in Friesland worden momenteel onderzocht en gebruikt nadat de gaswinning in Groningen moest stoppen.

De gemeenteraad heeft met de motie een budget van 50.000 euro aan het gemeentebestuur gegeven. Zowel de raad als het college zijn tegen de gaswinning. Zij vrezen nog meer bodemdaling, kans op aardbevingen en risico's voor de drinkwatervoorziening. Energiebedrijf Vermilion wil tot 2050 11,5 miljard kuub extra aardgas onder Tytsjerksteradiel winnen. Daarbij wil zij dieper boren en nog ook nog eens gebruik maken van fracken.

Het geldbedrag is een initieel bedrag. Ook wordt het college vraagd om een brief aan de informateur H. Tjeenk Willink te schrijven over dat de gaswinning onder Tytsjerksteradiel / Achtkarspelen moet stoppen.