Bankstel gaat in vlammen op in Burgum

vr 23 april 2021 00.17 uur

BURGUM - De brandweer moest donderdagavond laat in actie komen voor een brand in Burgum. Aan de Ds. Talmasingel stond voor de ingang van een appartementencomplex een bank in brand. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het bankje stond al enkele dagen buiten.

De brandweer heeft de schade beperkt weten te houden. Alleen het bankje werd verwoest, het gebouw zelf liep verder geen schade op.