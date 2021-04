FC Burgum heeft 'duurzaamste sporthal van het jaar'

do 22 april 2021 15.47 uur

BURGUM - FC Burgum is donderdag in de prijzen gevallen. Sporthal Nije Westermar werd verkozen tot Sportaccommodatie van het Jaar. De bouw van de nieuwe sportaccommodatie kwam tot stond via een samenwerking/co-creatie tussen gemeente, burgerinitiatief Westermar en FC Burgum.

Via een livestream werd het nieuws bekendgemaakt. De jury sprak hun waardering uit voor het sociale aspect van de Hûskeamer. De Nije Westermar is een plek waar iedereen uit Burgum en daarbuiten elkaar kan ontmoeten. De award werd voor de tweede keer uitgereikt. Vorig jaar ging voetbalvereniging Wolfaartsdijk er met de titel vandoor.