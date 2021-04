Geen belemmeringen voor nieuwbouw sporthal Drachten

do 22 april 2021 10.30 uur

DRACHTEN - De nieuwbouw van sporthal De Drait in Drachten is met alle betrokken partijen goed doorgesproken. Er zijn gesprekken geweest en de gemeente Smallingerland heeft ook goed naar de omgeving gekeken. "We hebben op dit moment geen signalen, die wijzen op belemmeringen", vertelde wethouder Robin Hartogh Heys tijdens Het Debat van dinsdagavond. Hij maakte de opmerkingen tijdens de behandeling van het voorstel om ruim 6,5 miljoen voor de nieuwbouw beschikbaar te stellen. De opdracht voor het maken van het ontwerp en de bouw wordt binnenkort gegeven.

ELP-raadsfractielid Sandra de Jong-Snip informeerde naar eventuele kritiek op de plannen. In het verleden ging het volgens haar tijdens het overleg met betrokken partijen wel mis. Met name de eigenaar van de naastgelegen fietsenwinkel maakte daar opmerkingen over, vertelde ze. Volgens de huidige planning starten de sloop en bouw van sporthal De Drait volgend voorjaar. De vloeroppervlakte van de nieuwe hal wordt groter dan de huidige. De bestaande hal was nodig aan vernieuwing toe.