Geen appartementencomplex, wel 4 woningen

wo 21 april 2021 20.15 uur

DRACHTEN - De bouw van een appartementencomplex op de hoek van De Lanen en De Akkers in Drachten gaat niet door. Op de plek zijn plannen voor de nieuwbouw van vier woningen. Een projectontwikkelaar heeft de gemeente Smallingerland om een vergunning gevraagd. Burgemeester en wethouders zien het plan wel zitten.

Slechts vier woningen

Tijdens Het Debat dinsdagavond toonde de FNP zich verbaasd over de komst van vier woningen, terwijl een appartemencomplex met veel meer wooneenheden wordt geschrapt. Vanwege het schreeuwende woningtekort in Nederland had fractievoorzitter Durk Oosterhof veel liever gezien dat er eenzelfde tal nieuwe wooneenheden op dezelfde plek zouden worden gebouwd. Hij kwam met zijn standpunt tijdens Het Debat van de gemeenteraad in Smallingerland dinsdagavond.

Marktonderzoek

Wethouder Robin Hartogh Heys vertelde dat de gemeente niet veel anders kan dan aan het project medewerking te verlenen. Het bestemmingsplan staat de bouw van vier woningen op die locatie toe. De projectontwikkelaar komt met een plan op basis van zijn eigen marktonderzoek, aldus de wethouder. Kennelijk is de vraag naar woningen op die plek groter dan naar appartementen. "Als er zo'n verzoek komt en de plannen laten het toe, dan werken we mee."