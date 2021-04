Spoeddebat over exploitatie Peinder Mieden

wo 21 april 2021 14.56 uur

OPEINDE - De nieuwe betonweg voor de woonwijk Peinder Mieden tussen Opeinde en Drachten is aanleiding voor een spoeddebat in de gemeenteraad van Smallingerland. Waarschijnlijk komende maandagavond al zal wethouder Maria le Roy tekst en uitleg over de grondexploitatie geven.

De wethouder wilde de financiële toelichting aanvankelijk in een vertrouwelijke bijeenkomst geven, maar een meerderheid van de raadsleden wil dat in de openbaarheid doen. "Er is niks geheimzinnigs aan. Het is heel goed om daar open over praten", hield CDA-fractievoorzitter Karin van der Velde-Ronda het college dinsdag tijdens Het Debat voor.

Het stoorde ELP-raadslid Harrie Hofstee dat hij nog steeds geen antwoorden op zijn raadsvragen van 10 maart 2021 had gekregen. Hij is bang dat voor de nieuwe betonweg geen geld uit de pot van De Peinder Mieden beschikbaar is. Wethouder Le Roy had toegezegd binnen vier weken met een reactie te komen. "Het verbaast ons dat de wethouder pas na vijf weken laat weten dat ze nog meer financiële informatie nodig heeft. De technische informatie had ze al lang kunnen geven", aldus Hofstee. Na een schorsing vroeg de ELP om het openbare spoeddebat toch door te zetten. De meerderheid van de gemeenteraad steunde het verzoek.

ELP en ook andere fracties maken zich zorgen over de overschrijding van het budget dat de gemeente voor de grondexploitatie in De Peinder Mieden heeft gereserveerd. Volgens wethouder Le Roy is daar geen sprake van. "Ik ken de financiële situatie. Het complete plaatje heb ik nog niet, daar hebben we een paar dagen extra voor nodig, maar als het moet kan ik u daar maandag wel over informeren", zo hield ze de raadsleden voor.

Een deel van de gemeenteraad vond dat prima en vond een spoeddebat daarom een te zwaar middel. ELP herinnerde de raadsleden en het college aan de afspraak om geen achterkamertjespolitiek te bedrijven, maar in alle openheid over zaken te praten. Op zijn beurt wees burgemeester Jan Rijpstra op de vertrouwelijkheid van sommige informatie, die ook in een openbaar spoeddebat niet naar buiten hoeft te komen.