Smallingerland zet nieuwe stap in zorg Carins

wo 21 april 2021 13.13 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland houdt meer grip op zorgorganisatie Carins in Drachten en op verzoek van de meerderheid van de gemeenteraad wordt dat ook vastgelegd in de afspraken. Tijdens Het Debat dinsdagavond vroegen de raadsfracties van ELP, ChristenUnie en Smallingerlands Belang om deugdelijke afspraken rond het budgethouderschap.

Met de steun van het CDA kregen de partijen een meerderheid in de raad voor hun amendement. De andere raadsfracties conformeerden zich aan de uitleg van wethouder Bert Westerink, die het voldoende vindt dat het budgethouderschap bij een gemeentelijk ambtenaar wordt neergelegd.

De drie raadsfracties toonden zich blij met de prestatieovereenkomst, zoals die straks tussen de gemeente en Carins wordt vastgelegd. Daarmee is het vertrouwen terug. Wel maken ze zorgen over onderdelen in de afspraken, die voor de cliënten soms nadelig uitpakken. "We zijn blij dat de lange wachttijden zijn teruggedrongen, maar we willen op punten meer duidelijkheid’’, aldus Johanna Mast van Smallingerlands Belang.

De indieners van het amendement maken zich vooral zorgen over het ontbreken van de menselijke maat. Ze krijgen nog steeds signalen dat er niet naar cliënten wordt geluisterd en dat de zorg niet goed verloopt. De communicatie daarover is ronduit teleurstellend, aldus Mast.

Wethouder Bert Westerink was het met de indieners van het amendement eens dat de zorg voor de kwetsbare groepen in Smallingerland gewoon goed moet zijn. "Uw zorg is terecht.’’ De gemeentelijke rekenkamer kwam in mei 2020 al met een kritisch rappart over de afspraken tussen Smallingerland en Carins. Toen werden ook verbeterpunten voorgesteld. "We hebben nu stappen gezet, maar er is nog veel te doen. We moeten meer grip op de werkzaamheden krijgen, maar kunnen op dit moment niet garanderen dat voor honderd procent beter gaat. Mocht het misgaan, dan moeten we tijdig bijstellen’’, aldus Westerink.