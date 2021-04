Nijega: Smallingerland blundert met nieuwbouw bedrijf

wo 21 april 2021 13.05 uur

NIJEGA - Rond de nieuwbouw van een transportbedrijf met woning aan de Hearrewei in Nijega is een flink gekrakeel ontstaan. Vrachtwagenchauffeur Chris Wijbenga wil op een 4.000 m2 groot terrein een loods met een goothoogte van in elk geval 4,5 meter hoogte bouwen. Hij kan daarin zijn zestien meter lange vrachtwagen met oplegger kwijt.

Kwetsbare entree dorp

De woning en loods komen op een perceel naast de eerder al met zorg gerestaureerde tolgaarderswoning van de familie Elzinga. Zij zijn tegen de plannen en vinden de aard en omvang van een transportbedrijf langs 'de kwetsbare entree van het dorp’ te groot.

Blunder

Met het afgeven van een omgevingsvergunning voor de nieuwe woning en oprit begingen burgemeester en wethouders van Smallingerland een blunder. De gemeenteraad beslist namelijk pas over twee weken over het bestemmingsplan, terwijl de verstrekte vergunning inmiddels ook al onherroepelijk is. "Het had niet zo moeten lopen. We zitten in een ongelofelijk onverkwikkelijke situatie", aldus betuigde wethouder Robin Hartogh Heys dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel zijn spijt over de fout.

Excuses

In een persoonlijk gesprek met de familie Elzinga heeft de wethouder namens de gemeente zijn excuses aangeboden. Op verzoek van de gemeente heeft het transportbedrijf de werkzaamheden aan de oprit, die op 4 april 2021 waren gestart, direct stilgelegd. Dat gebeurde nadat de buren bij de gemeente hadden aangeklopt.

Eenpitter

Tijdens de Ronde Tafel betoogde Chris Wijbena dat hij graag op de nieuwe locatie aan de slag wil. Met zijn zestien meter lange vrachtwagencombinatie heeft hij daar een goede aansluiting op de Wâldwei en de Centrale As. Hij hoeft dan niet meer door het dorp te rijden, kan de combinatie op eigen terrein parkeren en kan blijven wonen in het dorp waar hij al twintig jaar met veel plezier woont. Hij is in 2016 voor zichzelf begonnen, werkt als eenpitter en dat blijft zo. De loods van 20 bij 25 meter kan wat hem betreft wel wat lager dan de voorgestelde zes meter, zo lang hij zijn vrachtwagen er maar in kan stallen. De loods is met name voor het reguliere onderhoud aan materieel.

Strikte voorwaarden

Namens de bewoners van de tolgaarderswoning vertelde architect Ebe Jan Elzinga - hij is broer van de eigenaar - dat de familie grote zorgen over het plan heeft. Hij begeleidde destijds de restauratie van de bijzondere woning aan de Hearrewei. De gemeente stelde toen strikte voorwaarden aan omvang van de gewenste uitbreiding van de woning, het gebruik van materiaalsoorten en ook kleur. Doel daarvan was om de kwaliteit van het gebied aan de entree van Nijega hoog te houden, aldus Elzinga.

Een loods met de omvang van drie volleybalvelden en hoogte van zes meter staat naar zijn idee in schril contrast met de eisen, waarmee de bewoners van de tolgaarderswoning destijds kregen te maken. Er is geen sprake meer van een kleinschalig plan. "De bouw van zo'n loods betekent een onevenredige aantasting van het landschap op die plek", aldus Elzinga.

De gemeenteraad praat over twee weken over de wijziging van het bestemmingsplan Nijega-Kommisjewei.