Avond4daagse Smallingerland gaat door met Home Edition

wo 21 april 2021 11.08 uur

DRACHTEN - Na het succes van vorig jaar presenteert Sportbedrijf Drachten ook in 2021: de Avond4daagse Home Edition. Ook als de oude vertrouwde Avond4daagse vanwege het coronavirus niet door kan gaan, ben je met de Home Edition verzekerd van veel wandelplezier. Sportbedrijf Drachten biedt, in samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes, deelnemers de mogelijkheid om de Avond4daagse te lopen via de wandelapp eRoutes. Deze bijzondere editie vindt plaats tussen 29 maart en 30 juni 2021.

Deelnemers lopen vier verschillende routes vanaf een eigen gekozen startpunt, bijvoorbeeld vanaf huis. Na aanmelding krijgt de deelnemer toegang tot de eRoutes app en vier verschillende wandelroutes. Hierbij kan worden gekozen uit een 2,5 – 5 – 10 km route. De app houdt de wandeling bij en geeft een seintje als de vier dagen zijn volbracht. Na afloop kunnen de deelnemers de officiële Avond4daagse-medaille ophalen in Drachten.

Verwachtingen overtroffen

Sportbedrijf Drachten, organisator van de Avond4daagse in Smallingerland, doet weer enthousiast mee met deze tweede Home Edition. "Tijdens de editie van 2020 hebben wij ruim 1.900 mensen op de been gebracht. Dit aantal hadden wij op voorhand niet verwacht! Uiteraard hopen wij het dit jaar weer te overtreffen. Juist in deze tijd is beweging belangrijker dan ooit", aldus Floran Bathoorn van Sportbedrijf Drachten. "Hiermee hopen wij het jaarlijkse Avond4daagse feestje toch een beetje in stand te kunnen houden, helemaal omdat er al zo veel niet door kan gaan", vervolgt Bathoorn.

Thema

Dit jaar wordt een speciaal thema gekoppeld aan de Avond4Daagse Home Edition: Superhelden! Het Sportbedrijf Drachten daagt de deelnemers uit in de mooiste superhelden outfit te lopen.

Inschrijven voor de Avond4daagse Home Edition kan via www.sportbedrijf-drachten.nl/avond4daagse. Deelname kost €6,50 per persoon.