Kanoërs en brandweer redden schaap uit water

di 20 april 2021 21.16 uur

DRACHTEN - Twee kanoërs troffen dinsdagavond een schaap in het water aan. Dit gebeurde omstreeks 20.30 uur aan het Zuid in Drachten. De brandweer van Beetsterzwaag is ter plaatse gekomen om het schaap uit het water te redden.

De kanoërs hadden in de tussentijd ervoor gezorgd dat het schaap nabij de wal bleef.

