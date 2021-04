Inbrekers actief in Surhuisterveen

di 20 april 2021 16.07 uur

SURHUISTERVEEN - In de nacht van maandag op dinsdag is er op verschillende plekken in Surhuisterveen geprobeerd in te breken. Het ging om bedrijfspanden aan de Meander en Dalweg. Bij één bedrijf is er ook daadwerkelijk ingebroken.

De buit bij deze inbraak bestond uit computerapparatuur. De politie is opzoek naar mensen die in Surhuisterveen in de nacht van maandag op dinsdag iets vreemds hebben gezien.