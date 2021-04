Moderne marketing: wat valt hieronder?

di 20 april 2021 14.07 uur

DOKKUM - Er zijn allerlei vormen van marketing te onderscheiden, zoals offline en online marketing. Binnen de online marketing zijn er ook weer soorten te specificeren als inbound en outbound markering. De traditionele manier van marketing met het doelgericht verspreiden van de boodschap en aanspreken van de doelgroep (outbound) heeft plaatsgemaakt voor moderne marketing. Daar is inbound marketing een voorbeeld van. Er zijn overigens niet alleen verschillen tussen traditionele en moderne strategieën, maar ook overeenkomsten. Binnen alle marketingvormen speelt communicatie namelijk een grote rol. Het is niet voor niets dat marketeers voordeel halen uit een communicatie cursus. Het draait namelijk allemaal om de marketingcommunicatie.

Inbound marketing

Inbound marketing is een van de moderne strategieën, waarbij de nadruk ligt om klanten via waardevolle content indirect aan te spreken. Het doel van waardevolle content is om klanten te informeren en inspireren om daarmee verkeer naar je website te realiseren. Het gaat dus niet zoals bij de traditionele marketing om het trekken van de aandacht, maar om het verdienen van de aandacht. In plaats van dat je een product rechtstreeks aanprijst, geef je bijvoorbeeld uitgebreide informatie over het product. Bijvoorbeeld met een instructiefilmpje over de montage of met een achtergrondartikel over het ontstaan, gebruik en veranderingen. Inbound marketing is tijdens verschillende fases van een klantreis in te zetten met als belangrijkste kenmerk dat content een toegevoegde waarde vormt.

Omnichannel aanpak

Een omnichannel aanpak behoort ook tot de moderne marketing. Het uitgangspunt is namelijk dat de klant digitaal op de wenken wordt bediend. Zelfs als het nog geen klant is, maar alleen nog maar een potentiële klant is. Met een omnichannel aanpak is de prospect op het eigen voorkeurskanaal te bereiken. Dat kan een website zijn, maar ook via sociaal media of door middel van een nieuwsbrief. Om moderne marketing toe te passen, is het van belang om kennis te hebben van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van omgevingsfactoren net als van de bekende marketingmix met de vier P’s en het opstellen van een strategisch marketingplan. Nima A is een opleiding die de mogelijkheid biedt om heel gericht kennis op te doen van moderne marketing en traditionele waarden. Uiteraard maakt het gebruik van data en sturing op ROI ook deel uit van de moderne marketing. Een van de belangrijke kenmerken van moderne marketing is dat de toegepast strategie uiteindelijk meetbaar is in de resultaten. Om de klantreis te optimaliseren is er een data-driven aanpak nodig. Een dergelijke aanpak vormt namelijk de basis voor een gepersonaliseerde klantreis.