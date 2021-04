Grote hennepkwekerij aangetroffen in Drachten

di 20 april 2021 12.12 uur

DRACHTEN - In een pand aan de Tussendiepen in Drachten is maandag door de politie een grote hennepkwekerij aangetroffen. In deze kwekerij stonden zo'n 1000 hennepplanten. De kwekerij is ontruimd en alles zal worden vernietigd.

De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Wel hebben zij de zaak in onderzoek.