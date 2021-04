Snorfietser is motoragent te snel af

di 20 april 2021 10.06 uur

DOKKUM - Een roekeloze snorfietser wist afgelopen vrijdagavond te ontkomen aan een motoragent. De politieagent zette omstreeks 20.00 uur de achtervolging in, maar uiteindelijk zonder succes. De snorfietser reed van Dokkum naar Damwâld.

Tijdens de achtervolging zijn door de bestuurder van de snorfiets diverse verkeersovertredingen begaan en werden snelheden van 80 km per uur gehaald. Vanwege de gevaarzetting is de achtervolging door de politie gestaakt. De politie is nu op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over de identiteit van de bestuurder van de snorfiets.