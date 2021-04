Drachtster (19): messen waren mijn hobby

ma 19 april 2021 16.00 uur

LEEUWARDEN - Tot twee keer toe werd een 19-jarige Drachtster eind vorig jaar betrapt met wapens op zak. Maandag zei hij bij de politierechter dat het hebben van wapens, met name messen, een 'hobby' van hem was.

Dragen van messen hot item

Het dragen van messen op straat door jongeren is een hot item, merkte officier van justitie Tjerk Buma op. "Zeker in Drachten", zei de officier, refererend naar de dood van Roan Brilstra in december 2019. De Drachtster was op 13 november vorig jaar aangehouden. Hij stond met een groepje jongens, waarvan een aantal wegfietsten toen ze de politie zagen.

Beebee gun

De Drachtster zei meteen dat hij drugs op zak had - 2,45 gram speed - en een balletjespistool, ook wel beebee gun genoemd. Bij de jongen thuis vond de politie nog twee vuurwapens. Op 28 december werd hij weer aangehouden en weer was hij niet ongewapend. Deze keer had hij weer een beebee gun op zak en twee messen.

'Een eigen projectje'

Eén van de messen, een keukenmes, was aan twee kanten geslepen en er was een soort van haak aan gemaakt. "Dat was echt een eigen projectje", merkte de verdachte op. Het andere mes was een vlindermes. Het balletjespistool kwam uit Duitsland. De Drachtster zou inmiddels genezen zijn van zijn fascinatie voor wapens.

'Niet lekker in mijn vel'

In de periode dat hij tot twee keer toe was opgepakt zou hij vooral door dagelijks drugsgebruik het spoor een beetje bijster zijn geraakt. "Ik zat niet lekker in mijn vel", legde de verdachte uit. Hij was van de ene op de andere dag radicaal gestopt met gebruiken. "Ik blow alleen nog af en toe", zei de Drachtster.

'Hoop dat je de goede kant kiest'

Buma waarschuwde de verdachte: "Je bent net puber-af. Je kunt nu twee kanten op, ik hoop dat je de goede kant kiest". De officier eiste een werkstraf van 50 uur plus 50 uur voorwaardelijk. "Een stevige eis", vond advocaat Paul Bollema. Rechter Brigitte Hammerle maakte er 40 uur werken van plus 20 voorwaardelijk.