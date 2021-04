Miedloane ruim twee maand dicht voor opknapbeurt

ma 19 april 2021 10.14 uur

DE WESTEREEN - De Miedloane in De Westereen is vanaf maandag 19 april afgesloten in verband met werkzaamheden. De weg wordt veiliger gemaakt en het werk zal duren tot 5 juni 2021. De Miedloane wordt veiliger voor fietsers en voetgangers.

Na de opening van de Centrale As is de verkeersdrukte op de Miedloane enorm toegenomen. Het toenemende aantal voertuigbewegingen zorgt bij de omwonenden voor veel overlast. De bestaande drempels helpen te weinig om het verkeer te remmen of een andere route te laten kiezen. Er is in goede samenwerking met de buurt en het dorpsbelang gewerkt aan een oplossing.

Maatregelen

De drempels binnen de bebouwde kom worden korter en hoger (conform de landelijke richtlijn voor 30 km zone). De entree van de bebouwde kom wordt aangepast naar de standaardisering binnen de gemeente, vergelijkbaar met de komgrenzen op bijvoorbeeld Broekloane, Tsjerkeloane en Koailoane.

De bestaande kunststof drempels buiten de kom worden vervangen door 3 nieuwe drempels. In de rijbaan richting de brug komen 2 versmallingen met een doorrijbreedte van 3,60 meter en een lengte van 10 meter.