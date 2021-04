Motorrijder onderuit bij ongeval in Ee

zo 18 april 2021 18.59 uur

EE - Een 51-jarige motorrijder is zondagavond onderuit gegaan bij Ee. Om 18.40 uur werden politie en ambulance opgeroepen voor het ongeval aan de Hoitensreed. Eenmaal ter plaatse werd duidelijk dat de motorrijder in de berm was geraakt op de Kriensenwei bij Tibma. Nadat een boom werd geschampt, kwam de motor op de weg tot stilstand.

De motorrijder heeft zelf met de hulpdiensten gebeld. Twee voorbijgangers op de fiets troffen de man zittend naast zijn motor op de weg aan en hebben zich in afwachting van de ambulance over hem ontfermd. Het slachtoffer is met beenletsel door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.

