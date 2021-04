Marrum krijgt jeu-de-boulesbaan

zo 18 april 2021 18.30 uur

MARRUM - Aan de voorkant van het dorpshuis De Nije Tille in Marrum wordt binnenkort een jeu de boulesbaan gerealiseerd. De baan zal voornamelijk gebruikt worden door ouderenverenigingen, de Ouderensoos, buurtverenigingen en inwoners van het dorp.

Het moet een plek worden voor jong en oud om zowel in teamverband als individueel te sporten en bewegen, maar ook om elkaar passief te ontmoeten. Op deze manier wordt de leefbaarheid van het dorp vergroot en wordt er gewerkt aan een gezondere levensstijl voor iedereen. Dorpsbelang Marrum kreeg 2585 euro subsidie via het IMF van de provincie Fryslân. Het totale project is geraamd op 7500 euro.