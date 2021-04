Motorrijder gewond na val op klaverblad

zo 18 april 2021 12.23 uur

DRACHTEN - Een motorrijder is zondagochtend gewond geraakt bij een ongeval op het klaverblad bij Drachten. Het slachtoffer kwam hard ten val en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten werden omstreeks 10.50 uur voor het ongeval opgeroepen. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is onbekend.

