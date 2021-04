Corona vaccinatie in van der Bijhal in Kollum

za 17 april 2021 14.16 uur

KOLLUM - Zaterdag 17 april werden voor de corona vaccinaties de patiënten van huisartsenpraktijk M. Bergervoet en W. Douma uitgenodigd voor iedereen die geboren is in 1956, 1957, 1958 en 1960. Daarnaast waren er nog enkele andere doelgroepen opgeroepen op advies van het RIVM.

De corona vaccinatie zorgt ervoor dat het lichaam afweerstoffen maakt tegen het coronavirus. Zo is men beter beschermd. Als iemand na de vaccinatie toch corona krijgt dan zorgt de vaccinatie ervoor dat u minder snel ernstig ziek wordt.

De organisatie verliep zonder problemen. Er kon gebruik gemaakt worden van de naastgelegen van der Bij sporthal. Bij de ingang werd triage gedaan om zeker te zijn dat de vaccinatie veilig gegeven kon worden. Daarna kon men zich melden bij de administratie van ieders praktijk waar de gezondheid-en toestemmingsverklaring werd doorgenomen. Na het ontvangen van de vaccinatie ontving de patiënt een “Registratiekaart coronavaccinatie”, deze kaart dient wederom voor de 2e vaccinatie op 3 Juli a.s. samen met de gezondheidsverklaring overhandigd te worden. Na de vaccinatie konden de patiënten op gepaste 1,5 meter afstand, 15 minuten wachten. Meerdere artsen hielden oogluikend ieder in het vizier om bij een eventuele calamiteit gelijk in te kunnen grijpen.

Rond het middaguur kon gesproken worden over een goede opkomst van rond de 80%.

Fijn waren de positieve reacties van patiënten en zorgverleners. Op gepaste afstand, volgens de huidige corona regels, en in een ontspannen sfeer werd door de zorgverleners met enthousiasme de vaccinaties toegediend.

Het kan zijn dat u nog vragen hebt nadat u de vaccinatie hebt gekregen. Informatie kunt u vinden op de website coronavaccinatie.nl of de website van de thuisarts.nl /corona/ik-krijg-prik-vaccinatie-tegen-corona.

